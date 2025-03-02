روما يقلب تأخره لفوز صعب على كومو

الأحد، 02 مارس 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

أنخيلينيو - روما

حقق روما الفوز على كومو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أوليمبيكو في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد روما للنقطة 43 في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن بولونيا صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 28 في المركز الـ 13.

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تقدم كومو بالهدف الأول عن طريق لوكاس دا كونها في الدقيقة 44 مستغلا تمريرة من ماكسيمو بيروني لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل روما عن طريق أليكسيس ساليماكيرس في الدقيقة 61 بعد تمريرة من زاكي كيليك.

ووصل ساليميكيرس للهدف الرابع في الدوري الإيطالي منذ بداية عام 2025 ليكون أكثر لاعب وسط سجل أهدافا بالدوري الإيطالي خلال تلك الفترة.

وشهدت الدقيقة 63 طرد مارك أوليفير كيمبف بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وسجل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لروما في الدقيقة 76 بعد عرضية من ديفين رينش أمام المرمى ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

روما الدوري الإيطالي
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