قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد بورنموث.. ودربي لندني
الأحد، 02 مارس 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مباريات قوية.
ومن المقرر أن يقام دربي لندني بين كريستال بالاس وفولام.
وعلى الجانب الآخر سيلاقي مانشستر سيتي خصمه بورنموث.
وستقام المباريات يوم 29 مارس المقبل.
وجاءت المباريات كالتالي:
كريستال بالاس x فولام
مانشستر سيتي x بورنموث
أستون فيلا x بريستون نورث إند
نوتنجهام فورست أو إبسويتش تاون x برايتون
وخسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويعتبر مانشستر يونايتد حامل لقب البطولة.
وكان يونايتد انتصر على غريمه في المدينة مانشستر سيتي في النسخة السابقة من البطولة بهدفين دون رد وتوج بالكأس.
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لاعب شباب كورينثيانز أموريم: هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي روما يقلب تأخره لفوز صعب على كومو كأس الاتحاد الإنجليزي - سقوط حامل اللقب.. فولام يقصي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون يقصي نيوكاسل.. وجوردون يغيب عن نهائي الرابطة مونت كارلو: فونسيكا مهدد بالإيقاف 7 أشهر فليك: هذا سر تسجيل 124 هدفا حتى الآن.. ووسط فريقي ليس الأفضل في أوروبا بضربة مقصية.. موديست يسجل أول أهدافه مع إنتر سيتي أمام ريال مدريد كاستيا
أخر الأخبار
روما يقلب تأخره لفوز صعب على كومو 57 دقيقة | الكرة الأوروبية