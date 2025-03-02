قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد بورنموث.. ودربي لندني

أسفرت قرعة دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مباريات قوية.

ومن المقرر أن يقام دربي لندني بين كريستال بالاس وفولام.

وعلى الجانب الآخر سيلاقي مانشستر سيتي خصمه بورنموث.

وستقام المباريات يوم 29 مارس المقبل.

وجاءت المباريات كالتالي:

كريستال بالاس x فولام

مانشستر سيتي x بورنموث

أستون فيلا x بريستون نورث إند

نوتنجهام فورست أو إبسويتش تاون x برايتون

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر مانشستر يونايتد حامل لقب البطولة.

وكان يونايتد انتصر على غريمه في المدينة مانشستر سيتي في النسخة السابقة من البطولة بهدفين دون رد وتوج بالكأس.