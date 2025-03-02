كأس الاتحاد الإنجليزي - سقوط حامل اللقب.. فولام يقصي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح

خسر مانشستر يونايتد من منافسه فولام 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر مانشستر يونايتد حامل لقب البطولة.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وسجل كالفين باسي لصالح فولام بينما أحرز برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد.

وافتتح باسي النتيجة في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتعادل برونو في الدقيقة 71 من صناعة ديوجو دالوت.

وفي ركلات الترجيح، تصدى بيرند لينو حارس مرمى فولام لركلة فيكتور ليندلوف.

وأكمل لينو تألقه بتصديه الركلة الأخيرة من جوشوا زيركزي ليمنح بطاقة التأهل للفريق اللندني.

ولا يوجد أمل لمانشستر يونايتد في التتويج ببطولة خلال الموسم الحالي إلا الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد خصمه ريال سوسيداد في دور الـ16 من البطولة.

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