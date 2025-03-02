مونت كارلو: فونسيكا مهدد بالإيقاف 7 أشهر

الأحد، 02 مارس 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

يواجه باولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون خطر الإيقاف لمدة 7 أشهر بسبب احتكاكه مع حكم مباراة فريقه ضد باستيا.

وفاز ليون على باستيا بهدفين مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وخلال المباراة تعرض فونسيكا للطرد ببطقاة حمراء ولكنه لم يكتف بذلك بل وضع رأسه في رأس الحكم وصرخ بوجهه.

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الفعل الذي أقدم فونسيكا عليه اعتبر كفعل عنيف تجاه الحكم وهو ما سيترتب عليه التعرض لعقوبة من الرابطة الفرنسي.

وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو فإن فونسيكا معرض للإيقاف لمدة 7 أشهر بعد طرده.

وقال فونسيكا عقب المباراة: "ردة فعلي كان الأمر الخاطئ لفعله".

ويتولى فونسيكا تدريب ليون منذ 5 مباريات وخلالهم فاز الفريق في 3 وخسر مباراتين.

ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الخامس.

أولمبيك ليون باولو فونسيكا
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