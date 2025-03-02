فليك: هذا سر تسجيل 124 هدفا حتى الآن.. ووسط فريقي ليس الأفضل في أوروبا

الأحد، 02 مارس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

هانز فليك

كشف هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن سر تسجيل فريقه 124 هدفا خلال الموسم الجاري.

وانفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وقال المدرب الألماني عقب المباراة للصحفيين: "ريال سوسيداد فريق رائع ويلعب كرة قدم جيدة جدا، كانت المباراة صعبة، لكن سعداء بالحصول على نقاط اللقاء".

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وأضاف "ما نريده دائما هو تقديم أداء جيد، وهذا ما نهتم به في التدريبات، أعتقد أن الفريق يفعل ذلك بطريقة رائعة".

وأكمل "سر تسجيل 124 هدفا حتى الآن؟ لأننا نفكر في الهجوم دائما ونمرر الكرة للأمام والجميع لديه رغبة في التسجيل، ومن الجيد أن لدينا هذه العقلية".

وواصل "داني أولمو بدأ المباراة لأن جافي شعر بإرهاق في التدريبات".

وتابع "أنشيلوتي قال إن الدوري سيحسم في المباراة الأخيرة؟ أفكر فقط في المباراة المقبلة، واللقاء القادم يوم السبت، سعيد لأننا في صدارة جدول الترتيب".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أستطيع أن أقول إذا كان خط وسط فريقي هو الأفضل في العالم، لكن لديه جودة عالية جدا".

واستغل برشلونة خسارة منافسه ريال مدريد ضد ريال بيتيس، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.

ويعد الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، كما أن فريق المدرب هانز فليك لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري.

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