بضربة مقصية.. موديست يسجل أول أهدافه مع إنتر سيتي أمام ريال مدريد كاستيا
الأحد، 02 مارس 2025 - 20:37
كتب : FilGoal
سجل أنتوني موديست هدفا رائعا بقميص فريقه الجديد إنتر سيتي الإسباني في شباك ريال مدريد كاستيا.
أنتوني موديست
النادي : إنتر سيتي
وانضم موديست في الثالث من فبراير للفريق الإسباني بعد 7 أشهر دون نادٍ منذ رحيله عن الأهلي.
وحسم التعادل نتيجة مباراة إنتر سيتي ضد ريال مدريد كاستيا بنتيجة 2-2 في الدرجة الثالثة الإسبانية لحساب الجولة 26.
وسجل الفرنسي المخضرم صاحب الـ 36 عاما هدفا من ضربة مقصية في الدقيقة 23.
😳 ¡PERO QUÉ HAS HECHO!
💫 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘𝗡𝗔 de Anthony Modeste para el @CFIntercity.
📺 https://t.co/aMfSPND3Ug#IntercityRMCastilla | #PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/2RkLCGpcN3— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) March 2, 2025
وتعد تلك ثالث مباريات موديست مع إنتر سيتي والأولى له كأساسي مع الفريق.
ويتذيل إنتر سيتي الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 37 نقطة.
وانضم موديست لصفوف الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.
ومع الأهلي حصل موديست على الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.
ورحل موديست عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي في النصف الأول من الموسم الجاري.