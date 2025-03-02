بضربة مقصية.. موديست يسجل أول أهدافه مع إنتر سيتي أمام ريال مدريد كاستيا

سجل أنتوني موديست هدفا رائعا بقميص فريقه الجديد إنتر سيتي الإسباني في شباك ريال مدريد كاستيا.

أنتوني موديست النادي : إنتر سيتي إنتر سيتي

وانضم موديست في الثالث من فبراير للفريق الإسباني بعد 7 أشهر دون نادٍ منذ رحيله عن الأهلي.

وحسم التعادل نتيجة مباراة إنتر سيتي ضد ريال مدريد كاستيا بنتيجة 2-2 في الدرجة الثالثة الإسبانية لحساب الجولة 26.

وسجل الفرنسي المخضرم صاحب الـ 36 عاما هدفا من ضربة مقصية في الدقيقة 23.

وتعد تلك ثالث مباريات موديست مع إنتر سيتي والأولى له كأساسي مع الفريق.

ويتذيل إنتر سيتي الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

وانضم موديست لصفوف الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع الأهلي حصل موديست على الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ورحل موديست عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي في النصف الأول من الموسم الجاري.