السادس على التوالي.. برشلونة يضرب سوسيداد برباعية تقوده لصدارة الدوري
الأحد، 02 مارس 2025 - 19:24
كتب : FilGoal
انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة.
واستغل برشلونة خسارة منافسه ريال مدريد ضد ريال بيتيس، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.
يأتي ذلك بعد أسابيع عديدة من تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويعد الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، كما أن فريق المدرب هانز فليك لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري.
وصف المباراة
بدأت المباراة بمحاولات خطيرة من سوسيداد في ظل دفاع برشلونة المتقدم لكن مصيدة التسلل منعت الفريق الضيف من التسجيل مرتين.
وتلقى سوسيداد ضربة قوية بطرد قائده أريتز إلوستوندو بعدما منع اعترض أولمو المنفرد بالمرمى من منتصف الملعب في الدقيقة 17.
وبعد الطرد نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عن طريق جيرارد مارتين في الدقيقة 25 وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من داني أولمو.
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⚽️🔥 جيرارد مارتين يدون على هدفه الأول في الليغا#برشلونة_ريال_سوسييداد | #الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/1UvxnzIReB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2025
وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق مارك كاسادو، وجاء الهدف بعد تسديدة من داني أولمو من أمام منطقة الجزاء اصطدمت بـ كاسادو وغيرت مسارها إلى الشباك.
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⚽️🔥 مارك كاسادو يعزز تقدم برشلونة#برشلونة_ريال_سوسييداد | #الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/GSzzVfJRNT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2025
في الشوط الثاني أضاف رونالد أراوخو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 56 بضربة رأسية.
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⚽️🔥 رونالد أراوخو برأسية يفتتح عداده التهديفي في الليغا هذا الموسم#برشلونة_ريال_سوسييداد | #الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/Ic58WrTm92— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2025
واختتم روبرت ليفاندوفسكي رباعية برشلونة في الدقيقة 62 بعد تسديدة قوية من أراوخو اصطدمت به وغيره مسارها إلى الشباك.
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⚽️🔥 ليفاندوفسكي يؤمّن فوز برشلونة بهدف رابع#برشلونة_ريال_سوسييداد | #الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/o0FknTqamx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2025
لتنتهي المباراة بفوز برشلونة برباعية دون رد.