السادس على التوالي.. برشلونة يضرب سوسيداد برباعية تقوده لصدارة الدوري

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة.

واستغل برشلونة خسارة منافسه ريال مدريد ضد ريال بيتيس، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.

يأتي ذلك بعد أسابيع عديدة من تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويعد الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، كما أن فريق المدرب هانز فليك لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات خطيرة من سوسيداد في ظل دفاع برشلونة المتقدم لكن مصيدة التسلل منعت الفريق الضيف من التسجيل مرتين.

وتلقى سوسيداد ضربة قوية بطرد قائده أريتز إلوستوندو بعدما منع اعترض أولمو المنفرد بالمرمى من منتصف الملعب في الدقيقة 17.

وبعد الطرد نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عن طريق جيرارد مارتين في الدقيقة 25 وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من داني أولمو.

video:1

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق مارك كاسادو، وجاء الهدف بعد تسديدة من داني أولمو من أمام منطقة الجزاء اصطدمت بـ كاسادو وغيرت مسارها إلى الشباك.

video:2

في الشوط الثاني أضاف رونالد أراوخو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 56 بضربة رأسية.

video:3

واختتم روبرت ليفاندوفسكي رباعية برشلونة في الدقيقة 62 بعد تسديدة قوية من أراوخو اصطدمت به وغيره مسارها إلى الشباك.

video:4

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة برباعية دون رد.