عقوبات رابطة الأندية - غرامة على جماهير الأهلي والاتحاد وإيقاف زيزو ومدرب بيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ16 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت والجونة:

إيقاف معتز زدام لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد دسوقي لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد مجدي لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة حرس الحدود والأهلي:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري nile وذلك للسباب الجماعي للجماهير.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة الى تكلفة الإصلاح وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف الاستاد.

مباراة سموحة والمصري:

إيقاف صامويل أمادي لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي :

إيقاف جودين شيكا أوكوارا لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حميد ماو لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وزد أف سي:

إيقاف أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد شحاته لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة .

إيقاف أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة .

إيقاف محمد إسماعيل لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف علي لطفي لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف شادي حسين لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة غزل المحلة وإنبي:

إيقاف أحمد صبيحة لاعب فريق انبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت:

إيقاف أحمد هاني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسين السيد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هادي رياض لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد علي عثمان علي لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وبيراميدز:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت نظر وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة على الحكم أو أياً من مسؤولي المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الجمهور الحاضرين في مباراة الاتحاد وبيراميدز من حضور مباراة الفريق القادمة أمام سموحة في الجولة السابعة عشر من دوري nile وذلك للسباب الجماعي لحكم المباراة.

منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيئ لدوري nile.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.