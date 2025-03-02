تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية

الأحد، 02 مارس 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

عاد منتخب مصر للمحليين من جنوب إفريقيا بالتعادل مع الأولاد في ذهاب المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وتعادل منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض المدير الفني بهدف لكل فريق مع جنوب إفريقيا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام يوم 9 مارس الجاري في ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 بهدف سجله محمد عنتر بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من جايمي ويبر، لم يستطع الحارس محمود أبو السعود التصدي لها.

ولعب منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون)

الدفاع: عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) – ميشو عمارة (القناة) – لؤي وائل (المقاولون) – شريف رضا (سموحة)

الوسط: مصطفى جمال (المقاولون) – يوسف الجوهري (المصري) – سيد عبد الله (البنك الأهلي)

الهجوم: محمد عنتر (المقاولون) – محمود دياسطي (وادي دجلة) – محمد السيد "شيكا" (كهرباء الإسماعيلية)

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 للمحليين في كينيا وأوغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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