الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري
الأحد، 02 مارس 2025 - 18:27
كتب : أحمد الخولي
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري.
وقال دياب عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المرحلة الثانية للدوري ستبدأ يوم 11 مارس وستُلعب جولة من المسابقة خلال أيام 11 و12 و13 من الشهر".
وأضاف "بمجرد تحديد المراكز النهائية للمرحلة الأولى سيتم تحديد المباريات المُعلنة سابقا في قرعة الدوري".
وأكمل "لن يحدث أي تعديل أو تأجيل على جدول الدوري".
ويقام الدوري المصري الموسم الجاري من دور واحد، على أن تتنافس الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب والمتأهلين لبطولات إفريقيا.
وتتنافس الفرق أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على الهبوط، ويهبط فريقين لدوري المحترفين.
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