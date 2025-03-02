إمام عاشور: لم اتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضد.. ولماذا الشائعات تخصني فقط

يرى إمام عاشور لاعب الأهلي أن امتلاك ناديه لاستاد خاص به سيكون أمرا رائعا، مشددا على أنه لا يتأثر بالهجوم عليه.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور عبر بودكاست القلعة الحمراء: "امتلاك الأهلي لاستاد خاص سيكون أمرا رائعا للنادي والجماهير وسيساعد اللاعبين في تحقيق البطولات والإنجازات".

وبسؤاله من هو الفريق الذي يرغب في مواجهته في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد الأهلي رد قائلا: "أي فريق أنا لا أخشى مواجهة أحد".

وأكمل "تحدثت مع نفسي لاستعادة تركيزي وتجنبت كل ما يقال عني وركزت فقط في التدريبات والمباريات وظهوري بمستوى مميز هو توفيق من الله".

وواصل "منظومة النادي الأهلي ناجحة وتوفر عوامل النجاح للاعبين وهذا أمر يجعلنا نشعر براحة ومن يخالف النظام سيكون خارج النادي".

وأردف "أتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي، والجمهور يدعمني منذ اليوم الأول لي في الأهلي وأحاول إخراج كل ما لدي في الملعب لإسعاد هذا الجمهور".

وشدد "لم أتأثر تماما بهتافات جماهير الزمالك ضدي في مباراة القمة بالعكس هذا يمنحني الدافع في الملعب لأقدم مستوى أفضل".

وتعجب قائلا: "أريد أن أسأل أين هي "الخناقات" الخاصة بي، ولماذا إمام عاشور؟ أحيانا أكون في بيتي وأقرأ خبر أن مشادة حدثت بيني وبين أحد اللاعبين ولا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات".

وأكد "هدفي في الزمالك في نهائي الكأس هو الأغلى لي مع الأهلي وبطولة إفريقيا هي الأهم".

وأتم تصريحاته "لا أجبر أحد ولكن أي لاعب يقدر على زيارة إبراهيم شيكا ودعمه فليفعل ذلك".