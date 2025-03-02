إمام عاشور: لم أتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضدي.. ولماذا الشائعات تخصني فقط

الأحد، 02 مارس 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد بتروجت

يرى إمام عاشور لاعب الأهلي أن امتلاك ناديه لاستاد خاص به سيكون أمرا رائعا، مشددا على أنه لا يتأثر بالهجوم عليه.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إمام عاشور عبر بودكاست القلعة الحمراء: "امتلاك الأهلي لاستاد خاص سيكون أمرا رائعا للنادي والجماهير وسيساعد اللاعبين في تحقيق البطولات والإنجازات".

وبسؤاله من هو الفريق الذي يرغب في مواجهته في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد الأهلي رد قائلا: "أي فريق أنا لا أخشى مواجهة أحد".

أخبار متعلقة:
أشرف صبحي: لا نمانع استضافة العراق مواجهة الأهلي والزمالك.. ويجب الحصول على 3 موافقات مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على مواجهة الزمالك بالعراق.. وستكون بقائمة مختلطة أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي

وأكمل "تحدثت مع نفسي لاستعادة تركيزي وتجنبت كل ما يقال عني وركزت فقط في التدريبات والمباريات وظهوري بمستوى مميز هو توفيق من الله".

وواصل "منظومة النادي الأهلي ناجحة وتوفر عوامل النجاح للاعبين وهذا أمر يجعلنا نشعر براحة ومن يخالف النظام سيكون خارج النادي".

وأردف "أتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي، والجمهور يدعمني منذ اليوم الأول لي في الأهلي وأحاول إخراج كل ما لدي في الملعب لإسعاد هذا الجمهور".

وشدد "لم أتأثر تماما بهتافات جماهير الزمالك ضدي في مباراة القمة بالعكس هذا يمنحني الدافع في الملعب لأقدم مستوى أفضل".

وتعجب قائلا: "أريد أن أسأل أين هي "الخناقات" الخاصة بي، ولماذا إمام عاشور؟ أحيانا أكون في بيتي وأقرأ خبر أن مشادة حدثت بيني وبين أحد اللاعبين ولا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات".

وأكد "هدفي في الزمالك في نهائي الكأس هو الأغلى لي مع الأهلي وبطولة إفريقيا هي الأهم".

وأتم تصريحاته "لا أجبر أحد ولكن أي لاعب يقدر على زيارة إبراهيم شيكا ودعمه فليفعل ذلك".

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لن يتم تعديل مباريات الدوري لأجل ودية القطبين في العراق عقوبات رابطة الأندية - غرامة على جماهير الأهلي والاتحاد وإيقاف زيزو ومدرب بيراميدز الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت أشرف صبحي: لا نمانع استضافة العراق مواجهة الأهلي والزمالك.. ويجب الحصول على 3 موافقات نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر إلى استاد هيئة قناة السويس مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على مواجهة الزمالك بالعراق.. وستكون بقائمة مختلطة
أخر الأخبار
كأس الاتحاد الإنجليزي - سقوط حامل اللقب.. فولام يقصي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون يقصي نيوكاسل.. وجوردون يغيب عن نهائي الرابطة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونت كارلو: فونسيكا مهدد بالإيقاف 7 أشهر 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: هذا سر تسجيل 124 هدفا حتى الآن.. ووسط فريقي ليس الأفضل في أوروبا ساعة | الدوري الإسباني
بضربة مقصية.. موديست يسجل أول أهدافه مع إنتر سيتي أمام ريال مدريد كاستيا ساعة | الدوري الإسباني
السادس على التوالي.. برشلونة يضرب سوسيداد برباعية تقوده لصدارة الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
عقوبات رابطة الأندية - غرامة على جماهير الأهلي والاتحاد وإيقاف زيزو ومدرب بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب