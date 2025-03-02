انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(0) سوسيداد.. فوز البارسا
الأحد، 02 مارس 2025 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة برباعية
ق 60: جوووول الرابع
ق 55: جووووول أراوخو والثالث
ق 25: جوووووول جيرارد مارتين والأول
ق 17: طرد أريتز إلوستوندو مدافع سوسيداد
ق 16: انفراد ضائع ولكن تسلل
ق 3: هدف أول غير محتسب بسبب التسلل لسوسيداد
انطلاق المباراة
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