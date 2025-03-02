انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر

الأحد، 02 مارس 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للمحليين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد مصر في ذهاب الدور التمهيدي قبل الأخير في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 80: هدف التعادل بطريقة صاروخية

ق 66: جووووول محمد عنتر والأول

انطلاق المباراة

منتخب مصر المحليين جنوب إفريقيا المحليين منتخب مصر
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