خبر في الجول – في العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني

حدد النادي الأهلي موعد مواجهة الهلال السوداني في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة بعدما أسفرت القرعة عن هذه المواجهة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حدد يوم 1 أبريل لمواجهة الهلال السوداني وهو الذي سيوافق أحد أيام عيد الفطر.

كما خاطب الأهلي استاد القاهرة لاستضافة المباراة وسيعمل على الحصول على الموافقات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير الحمراء لهذه المواجهة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين أحد يومي 8 أو 9 ابريل المقبل، ولم يحدد الهلال حتى الآن ملعب المواجهة سواء في موريتانيا أو ليبيا أو بلد آخر.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.