خبر في الجول – في العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني

الأحد، 02 مارس 2025 - 16:42

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبي الأهلي بهدف أشرف بنشرقي ضد الزمالك

حدد النادي الأهلي موعد مواجهة الهلال السوداني في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة بعدما أسفرت القرعة عن هذه المواجهة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حدد يوم 1 أبريل لمواجهة الهلال السوداني وهو الذي سيوافق أحد أيام عيد الفطر.

أخبار متعلقة:
أشرف صبحي: لا نمانع استضافة العراق مواجهة الأهلي والزمالك.. ويجب الحصول على 3 موافقات مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على مواجهة الزمالك بالعراق.. وستكون بقائمة مختلطة أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي

كما خاطب الأهلي استاد القاهرة لاستضافة المباراة وسيعمل على الحصول على الموافقات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير الحمراء لهذه المواجهة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين أحد يومي 8 أو 9 ابريل المقبل، ولم يحدد الهلال حتى الآن ملعب المواجهة سواء في موريتانيا أو ليبيا أو بلد آخر.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: منع جمهور الأهلي من حضور مباراتين حال تكرار السباب مجددا عبد الفضيل: اللاعبون قدموا مباراة استثنائية أمام جنوب إفريقيا.. ونبدأ الاستعداد فورا للإياب مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لن يتم تعديل مباريات الدوري لأجل ودية القطبين في العراق عقوبات رابطة الأندية - غرامة على جماهير الأهلي والاتحاد وإيقاف زيزو ومدرب بيراميدز تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري إمام عاشور: لم أتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضدي.. ولماذا الشائعات تخصني فقط انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لاعب شباب كورينثيانز 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: منع جمهور الأهلي من حضور مباراتين حال تكرار السباب مجددا 58 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الفضيل: اللاعبون قدموا مباراة استثنائية أمام جنوب إفريقيا.. ونبدأ الاستعداد فورا للإياب ساعة | منتخب مصر
روما يقلب تأخره لفوز صعب على كومو ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد بورنموث.. ودربي لندني ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: لن يتم تعديل مباريات الدوري لأجل ودية القطبين في العراق ساعة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سقوط حامل اللقب.. فولام يقصي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب