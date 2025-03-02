أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويلعب الثنائي رونالد أراوخو وباو كوبارسي في قلب دفاع البلوجرانا.

بينما يهاجم فليك ريال سوسيداد بالرباعي داني أولمو ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويملك برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة الدوري مستغلا خسارة ريال مدريد من ريال بيتيس يوم السبت.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث.