تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا

الأحد، 02 مارس 2025 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر في ذهاب دور التمهيدي للتصفيات المؤهلة للبطولة، في المباراة التي تقام في جنوب إفريقيا.

دفع وائل رياض برباعي الدوري المصري الممتاز في التشكيل الأساسي وهو عبد الرحمن صميدة لاعب غزل المحلة، ويوسف الجوهري من المصري وسيد عبد الله من البنك الأهلي وشريف رضا من سموحة.

أخبار متعلقة:
منتخب المحليين بزيه التقليدي أمام جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون)

الدفاع: عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) – ميشو عمارة (القناة) – لؤي وائل (المقاولون) – شريف رضا (سموحة)

الوسط: مصطفى جمال (المقاولون) – يوسف الجوهري (المصري) – سيد عبد الله (البنك الأهلي)

الهجوم: محمد عنتر (المقاولون) – محمود دياسطي (وادي دجلة) – محمد السيد "شيكا" (كهرباء الإسماعيلية)

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو النجا – محمد جابر – أيمن أشرف – مهاب سامي – محمد مجدي – رامز ميلاد – علي حسين

وتقام مباراة العودة يوم 9 مارس الجاري على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

منتخب مصر المحليين جنوب إفريقيا وائل رياض
نرشح لكم
أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت أشرف صبحي: لا نمانع استضافة العراق مواجهة الأهلي والزمالك.. ويجب الحصول على 3 موافقات نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر إلى استاد هيئة قناة السويس مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على مواجهة الزمالك بالعراق.. وستكون بقائمة مختلطة سعد سمير يطالب المسؤولين بتعديل مواعيد المباريات في رمضان تقارير: اكتملت الإجراءات الإدارية.. الأهلي يواجه الزمالك وديا في كأس بغداد يوم 13 مارس بعد ترشيحه لإدارة التعاقدات.. عمرو وهبي يعتذر عن عدم العمل في الزمالك خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا لمواجهة الأهلي وديا في العراق
أخر الأخبار
خبر في الجول – ثاني أيام العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني 5 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام سوسيداد في فرصة الانقضاض على الصدارة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا 37 دقيقة | الدوري المصري
أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت 46 دقيقة | الدوري المصري
منافسة جزائرية مغربية على جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي خلال فبراير 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: لا نمانع استضافة العراق مواجهة الأهلي والزمالك.. ويجب الحصول على 3 موافقات 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - أهلي طرابلس الليبي يدعم صفوفه في إفريقيا بضم عاصم مرعي ساعة | كرة سلة
نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر إلى استاد هيئة قناة السويس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول