تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر في ذهاب دور التمهيدي للتصفيات المؤهلة للبطولة، في المباراة التي تقام في جنوب إفريقيا.

دفع وائل رياض برباعي الدوري المصري الممتاز في التشكيل الأساسي وهو عبد الرحمن صميدة لاعب غزل المحلة، ويوسف الجوهري من المصري وسيد عبد الله من البنك الأهلي وشريف رضا من سموحة.

أخبار متعلقة: منتخب المحليين بزيه التقليدي أمام جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون)

الدفاع: عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) – ميشو عمارة (القناة) – لؤي وائل (المقاولون) – شريف رضا (سموحة)

الوسط: مصطفى جمال (المقاولون) – يوسف الجوهري (المصري) – سيد عبد الله (البنك الأهلي)

الهجوم: محمد عنتر (المقاولون) – محمود دياسطي (وادي دجلة) – محمد السيد "شيكا" (كهرباء الإسماعيلية)

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو النجا – محمد جابر – أيمن أشرف – مهاب سامي – محمد مجدي – رامز ميلاد – علي حسين

وتقام مباراة العودة يوم 9 مارس الجاري على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.