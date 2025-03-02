أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت

الأحد، 02 مارس 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن سبب عدم ظهور رابطة الأندية في الإعلام والوسط الكروي المصري هذا الموسم بشكل كبير هو بسبب قلة الأزمات.

وقال دياب عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عدم شعورنا برابطة الأندية هذا الموسم عكس المواسم الماضية هو أمر إيجابي، وذلك لأن الأمور الإيجابية التي تحققت هذا الموسم كثيرة جدا وكنا نظهر بسبب المشاكل والأزمات الخاصة بالأندية واتحاد الكرة".

وأضاف "أظهر في الإعلام فقط عندما يحتاج الموقف ظهوري لأوضح بعض الأمور".

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وأكمل "طه عزت اختياره جاء من قبل رابطة الأندية لتولي منصب مدير إدارة المسابقات، وهو شاب مميز يعمل بحيادية وتفاني ويؤدي دوره بشكل مميز".

وأردف "عودة الجماهير أصبحت بنسبة 95% في البطولات المحلية لأن كل الملاعب يحضر فيها الجماهير بالسعة الكاملة وفقط استاد القاهرة وبرج العرب 30 ألف، وما نحتاج له هو عودة الجماهير من جديد للاعتياد على الذهاب لمشاهدة المباريات في الملاعب".

وأشار "نعمل على تحسين جودة تجربة حضور المشجع للمباراة في الاستاد حتى يكون هناك تشجيع للجماهير على الحضور".

وأتم تصريحاته "أسعار تذاكر حضور المباريات في مصر هي الأقل في العالم وفي متناول الجميع".

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري المصري
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