منافسة جزائرية مغربية على جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي خلال فبراير

يشهد الصراع على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر فبراير منافسة جزائرية مغربية.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي أسماء الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة.

ويتنافس المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على الجائزة، مع زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي والجزائري أمين جويري مهاجم أولمبيك مارسيليا.

ويحاول الثنائي العربي خطف الجائزة من ديمبيلي الذي فاز بها في الشهرين الأخيرين.

فقد سجل حكيمي هدفين خلال 3 مباريات لعبها في الدوري خلال شهر فبراير.

بينما أحرز جويري هدفين وصنع 3 في 4 مباريات مع مارسيليا بعد انتقاله للفريق قادما من رين في فترة الانتقالات الشتوية.

أما ديمبيلي المتألق هذا الموسم فقد سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الوصيف الذي لعب مباراة أقل.