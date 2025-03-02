كرة سلة - أهلي طرابلس الليبي يدعم صفوفه في إفريقيا بضم عاصم مرعي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تدعيم صفوف فريقه في إفريقيا بالمصري عاصم مرعي.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL مشاركة فريق الاتحاد المصري.

وكشف نادي أهلي طرابلس عن تدعيم صفوف فريقه بخمس صفقات في البطولة الإفريقية.

ويشارك المصري عاصم مرعي في البطولة للمرة الأولى بعدما فشلت مشاركته مع الزمالك في النسخة الثانية من البطولة.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.