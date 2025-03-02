نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر إلى استاد هيئة قناة السويس

الأحد، 02 مارس 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

استاد هيئة قناة السويس

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في ربع نهائي كأس مصر.

وكان من المقرر إقامة المباراة باستاد المقاولون العرب قبل أن يتم نقلها إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المباراة بين سيراميكا كليوباترا والجونة يوم الجمعة 14 مارس الجاري ضمن منافسات ربع النهائي.

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وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتأهل سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي بعد التغلب على كل من لافيينا في دور الـ 32 بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

أما الجونة فحسم تأهله بعد الفوز على القناة بهدفين دون مقابل ثم على تيم إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويختتم سيراميكا كليوباترا مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري بمواجهة فريق بيراميدز مساء الأربعاء.

كأس مصر سيراميكا كليوباترا الجونة
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