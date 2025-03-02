الشرق الأوسط توضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة استقلال طهران

كشفت جريدة الشرق الأوسط السعودية سبب غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

فقد أعلن النصر قائمته التي تسافر في هذه الأثناء إلى إيران لملاقاة استقلال طهران في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يغادر مع بعثة النصر بعدما فضل الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي إراحته بسبب الإجهاد العضلي.

وذلك لعدم حصول رونالدو على راحة في ظل الضغط الكبير للمباريات في الآونة الأخيرة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر في تجهيز رونالدو لمباراة الإياب كونها ستُلعب بالرياض.

وسيتولى الكولومبي جون دوران، قيادة هجوم النصر في لقاء الذهاب الآسيوي في إيران.

كما شهدت قائمة النصر عودة السنغالي ساديو ماني الذي أراحه المدرب عن لقاء العروبة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

الغياب الثاني عن رحلات النصر لإيران

هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتخلف فيها كريستيانو عن السفر مع بعثة النصر إلى إيران.

فقد غاب النجم البرتغالي عن مواجهة برسبوليس ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري هذا الموسم، بعدما ضمن فريقه التأهل لمراحل خروج المغلوب قبلها.

يذكر أن رونالدو سافر مع النصر إلى إيران مرة واحدة، حين لعب ضد برسبوليس في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

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