الشرق الأوسط توضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة استقلال طهران

الأحد، 02 مارس 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشفت جريدة الشرق الأوسط السعودية سبب غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

فقد أعلن النصر قائمته التي تسافر في هذه الأثناء إلى إيران لملاقاة استقلال طهران في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يغادر مع بعثة النصر بعدما فضل الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي إراحته بسبب الإجهاد العضلي.

أخبار متعلقة:
عكاظ: النصر يحتج على مشاركة أحد لاعبي العروبة.. ويطالب بالـ3 نقاط جوزيه جوميز يكشف إصابة محترف الفتح بخلع في الكتف مدرب الخليج: قرارات حكم مواجهة الخلود مضحكة الرياضية: تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال طهران

وذلك لعدم حصول رونالدو على راحة في ظل الضغط الكبير للمباريات في الآونة الأخيرة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر في تجهيز رونالدو لمباراة الإياب كونها ستُلعب بالرياض.

وسيتولى الكولومبي جون دوران، قيادة هجوم النصر في لقاء الذهاب الآسيوي في إيران.

كما شهدت قائمة النصر عودة السنغالي ساديو ماني الذي أراحه المدرب عن لقاء العروبة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

Image

الغياب الثاني عن رحلات النصر لإيران

هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتخلف فيها كريستيانو عن السفر مع بعثة النصر إلى إيران.

فقد غاب النجم البرتغالي عن مواجهة برسبوليس ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري هذا الموسم، بعدما ضمن فريقه التأهل لمراحل خروج المغلوب قبلها.

يذكر أن رونالدو سافر مع النصر إلى إيران مرة واحدة، حين لعب ضد برسبوليس في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

كريستيانو رونالدو النصر
نرشح لكم
عكاظ: النصر يحتج على مشاركة أحد لاعبي العروبة.. ويطالب بالـ3 نقاط جوزيه جوميز يكشف إصابة محترف الفتح بخلع في الكتف مدرب الخليج: قرارات حكم مواجهة الخلود مضحكة الرياضية: تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال طهران مدرب التعاون: أردنا نقطة أمام الفتح فحصلنا على ثلاث الرياضية: كانسيلو يغيب شهرا عن الهلال شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي مدرب أهلي جدة: هز شباك الهلال 3 مرات ليس اعتياديا
أخر الأخبار
الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري 14 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور: لم اتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضد.. ولماذا الشائعات تخصني فقط 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(0) سوسيداد.. جووووول الرابع ساعة | الدوري الإسباني
مباشر تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر.. هدف التعادل ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – ثاني أيام العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام سوسيداد في فرصة الانقضاض على الصدارة 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول