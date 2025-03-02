مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على مواجهة الزمالك بالعراق.. وستكون بقائمة مختلطة

الأحد، 02 مارس 2025 - 14:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

أبدى النادي الأهلي موافقته على مواجهة الزمالك وديا بالعاصمة العراقية بغداد.

وكشفت قنوات الكاس القطرية والقناة الرابعة الرياضية العراقية عن إقامة المواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "وافقنا بالفعل على المشاركة في مباراة ودية أمام الزمالك تحت مسمى كأس بغداد في العراق".

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وأوضح "ستكون المواجهة مثلما كان يحدث في الماضي بقائمة مختلطة من الفريقين".

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ومن جانبها كشفت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن اكتمال الإجراءات الإدارية مع ناديي الأهلي والزمالك وسيتم تأكيد المباراة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت القناة الرابعة الرياضية العراقية أن مواجهة الأهلي والزمالك ستكون ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية وسيكون اللقاء يوم 13 مارس الجاري تحت مسمى كأس بغداد.

يذكر أن آخر مواجهة ودية جمعت قطبي الكرة المصرية جاءت في 1986 وانتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في الأردن آنذاك في بطولة ودية.

وسبق أن التقى الفريقان وديا في 23 مناسبة فاز الأهلي في 11 وتعادلا في 4 وفاز الزمالك في 8.

والتقى الأهلي والزمالك في الموسم الجاري 3 مرات، في السوبر الإفريقي والمصري والدوري المصري.

وانتصر الزمالك في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، والأهلي في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وحسم التعادل نتيجة الدور الأول من الدوري المصري بنتيجة 1-1 بفضل هدفي أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري للموسم الجاري لكن لم يتحدد موعدها بعد.

الأهلي الزمالك كأس بغداد العراق
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