سعد سمير يطالب المسؤولين بتعديل مواعيد المباريات في رمضان

الأحد، 02 مارس 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - سعد سمير

ناشد سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، المسؤولين بتعديل مواعيد مباريات المسابقات المحلية في رمضان.

سعد سمير

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباريات الدوري المصري في تمام التاسعة مساء أي بعد الإفطار بـ 3 ساعات فقط.

وطالب سعد سمير إقامة المباريات في العاشرة إلا ربع مساء على أقل تقدير.

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وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي: "رمضان كريم عليكم جميعا، نتمنى من السادة المسؤولين عن المباريات سواء الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة تعديل موعد المباريات في رمضان من 9 مساء إلى 9:45 على الأقل".

وأوضح "وذلك لإعطاء فرصة للناس من أجل الإفطار والصلاة (والناس تاخد نفسها شوية)".

وتقام الجولة الختامية من الدور الأول بمسابقة الدوري المصري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتنطلق جميع المباريات في تمام التاسعة مساء.

بينما منافسات كأس مصر فتستأنف مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة في التاسعة والنصف مساء.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام بيراميدز في ختام الدور الأول من الدوري مساء الأربعاء.

سيراميكا كليوباترا سعد سمير الدوري المصري
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