عكاظ: النصر يحتج على مشاركة أحد لاعبي العروبة.. ويطالب بالـ3 نقاط

الأحد، 02 مارس 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

كشفت جريدة عكاظ أسباب احتجاج نادي النصر على مشاركة أحد لاعبي العروبة في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي.

وخسر النصر من العروبة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وتقدم النصر باحتجاج إلى مراقب المباراة فور نهايتها، قبل نهاية المدة المسموح بها لرفع الاحتجاجات خلال أقل من ساعتين من نهاية اللقاء.

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واستند النصر في احتجاجه على مدى قانونية مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع العروبة في اللقاء، وفقا لجريدة عكاظ.

فهناك ثغرة قانونية في عقد اللاعب مع العروبة استغلها النصر، تكمن في أن نظام احتراف اللاعبين المحترفين يشترط أن يكون اللاعب متفرغاً تفرغاً كاملاً للاحتراف، ولا يعمل في أي جهة أخرى.

إذ يملك النصر إثباتات تفيد بأن اللاعب موظف في أحد القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وهذا يبطل عقد احتراف الرويلي مع العروبة، وهو ما يعني أن مشاركته في المباراة غير قانونية، حسب التقرير.

ويطالب النصر بقبول احتجاجه شكلاً وموضوعاً، وسحب الـ3 نقاط من نادي العروبة ووضعها في رصيد النصر.

ومن المنتظر أن يقدم النصر خلال الساعات القادمة كامل حيثيات الاحتجاج بشكل كامل الى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى تتم دراسته من كل الجوانب كافة بعد مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإعلان القرار النهائي وإصداره.

يذكر أن نادي العروبة ضن الرويلي الصيف الماضي، وتم رفع عقده بشكل رسمي إلى لجنة الاحتراف.

النصر العروبة
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