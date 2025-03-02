تقارير: اكتملت الإجراءات الإدارية.. الأهلي يواجه الزمالك وديا في كأس بغداد يوم 13 مارس

يواجه الأهلي فريق الزمالك وديا في العراق وتحديدا بالعاصمة بغداد يوم 13 مارس الجاري.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية وستحمل المباراة اسم كأس بغداد في نسختها الأولى.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك يوم 13 مارس الجاري بكأس بغداد في نسختها الأولى.

ومن جانبها كشفت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن اكتمال الإجراءات الإدارية مع ناديي الأهلي والزمالك وسيتم تأكيد المباراة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت القناة الرابعة الرياضية العراقية أن مواجهة الأهلي والزمالك ستكون ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية وسيكون اللقاء يوم 13 مارس الجاري تحت مسمى كأس بغداد.

يذكر أن آخر مواجهة ودية جمعت قطبي الكرة المصرية جاءت في 1986 وانتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في الأردن آنذاك في بطولة ودية.

وسبق أن التقى الفريقان وديا في 23 مناسبة فاز الأهلي في 11 وتعادلا في 4 وفاز الزمالك في 8.

والتقى الأهلي والزمالك في الموسم الجاري 3 مرات، في السوبر الإفريقي والمصري والدوري المصري.

وانتصر الزمالك في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، والأهلي في السوبر المصري بركلات الترجيح أيضا.

وحسم التعادل نتيجة الدور الأول من الدوري المصري بنتيجة 1-1 بفضل هدفي أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري للموسم الجاري لكن لم يتحدد موعدها بعد.