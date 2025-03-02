جوزيه جوميز يكشف إصابة محترف الفتح بخلع في الكتف

الأحد، 02 مارس 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي تفاصيل إصابة دجانيني تافاريس لاعب الفريق.

وتعرض تافاريس للإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة الفتح أمام التعاون في الجولة 23 من الدوري السعودي.

وحول التعاون تأخره أمام الفتح إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف واحد.

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وكشف جوميز في المؤتمر الصحفي: "دجانيني تافاريس أصيب بخلع في الكتف".

وأوضح "لا أعرف إذا كان سيكون بمقدوره المشاركة في المباراة المقبلة أم لا".

أما عن مواجهة التعاون فأجاب "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يملك لاعبين مميزين، وأستطيع القول أننا لعبنا 65 دقيقة ممتازة بعد ذلك منحناهم هديتان سجلوا منها هدفين".

واختتم جوميز تصريحاته "من الصعب القول أن النتيجة عادلة أو غير عادلة لكنها قاسية علينا".

وتوقفت سلسلة انتصارات الفتح المتتالية تحت قيادة جوميز بثلاثة انتصارات بعد الخسارة أمام التعاون.

وتجمد رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط.

الفتح السعودي جوزيه جوميز
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