أس: شكوك حول مشاركة فالفيردي أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال

الأحد، 02 مارس 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - أتليتكو

استعاد ريال مدريد نجمه فيدي فالفيردي قبل مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وذكرت إذاعة كوبي أن فالفيردي عاد إلى التدريبات الفردية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

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فقد غاب نجم منتخب أوروجواي عن مباراتي ريال سوسيداد في الكأس وريال بيتيس في الدوري بداعي الإصابة.

فيما أوضحت جريدة أس أن فالفيردي لم يتمكن من خوض المران الجماعي في ظل معاناته من مشاكل في العضلة الضامة.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي لريال مدريد سيقرر يوم الاثنين إمكانية مشاركته في المران الجماعي.

وأشارت أس إلى أن فالفيردي دخل في سباق مع الزمن لمحاولة اللحاق بمباراة الدربي.

قبل مباراتي سوسيداد وبيتيس لم يغب فالفيردي سوى عن مباراة جيرونا التي جلس فيها على مقاعد البدلاء.

بينما لعب 40 مباراة مع الملكي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسجل فالفيردي 8 أهداف وصنع 6.

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