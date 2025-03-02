سلوت يرفع راية التحدي أمام سان جيرمان: نحن لا نخشى أحدا

الأحد، 02 مارس 2025 - 13:07

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

رفع أرني سلوت مدرب ليفربول راية التحدي في وجه باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء، قبل أن يستقبله في الإياب يوم الثلاثاء التالي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة TNT Sport: ""هل نخشى باريس سان جيرمان؟ نحن لا نخشى أحدا. لكنني معجب بجودتهم".

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وأضاف المدرب الهولندي "باريس سان جيرمان في منحنى تصاعدي يشبه قليلا منحنى تصاعدنا في الوقت الحالي".

المواجهة ستشهد صداما بين متصدر الدوري الإنجليزي ومتصدر الدوري الفرنسي.

ليفربول ودع بطولة كأس إنجلترا، ولذلك لن يلعب مطلع الأسبوع، مما يتيح له الفرصة للاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل بشكل جيد.

بينما لعب سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي مساء السبت وفاز بنتيجة 4-1.

وسجل سان جيرمان أهدافه الأربعة ضد ليل في الشوط الأول، إذ تقدم فريق العاصمة الفرنسية بواسطة برادلي باركولا سريعا في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 22 أضاف ماركينيوس الهدف الثاني بعد تمريرة أرسلها ديزير دو.

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة جواو نيفيز.

وفي الدقيقة 37 صنع ديمبيلي رابع الأهداف الذي سجله ديزير دو.

على الجانب الآخر سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 80 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 62 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي يملك مباراة ضد نانت.

أما ليل فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الخامس.

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