ديمبيلي: ندرك صعوبة مواجهة ليفربول ولكن

الأحد، 02 مارس 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - عثمان ديمبيلي

يدرك عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان مدى صعوبة مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لكنه يؤمن بأن فريقه يمر بفترة جيدة للغاية ويتمنى استمرارها.

وسحق سان جيرمان ضيفه ليل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال ديمبيلي في تصريحات لشبكة DAZN: "لقد لعبنا مباراة جيدة جدا أمام ليل. نحن نستعد جيدا لمواجهة ليفربول".

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وواصل "نعلم أن مواجهة ليفربول ستكون صعبة. لقد أنهى ليفربول مرحلة الدوري في المركز الأول، لكن نحن نمر بفترة جيدة جدا وهم أيضًا يمرون بفترة جيدة جدا".

وأضاف الدولي الفرنسي "ستكون مواجهة رائعة، وسنحاول الاستمرار في تقديم هذه المستويات الجيدة لأطول فترة ممكنة".

وأكمل "نلعب باستمتاع، الجميع يهاجم، والجميع يدافع. نحن فريق متماسك للغاية، هكذا تأتي النتائج الإيجابية".

وسجل سان جيرمان أهدافه الأربعة ضد ليل في الشوط الأول، إذ تقدم فريق العاصمة الفرنسية بواسطة برادلي باركولا سريعا في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 22 أضاف ماركينيوس الهدف الثاني بعد تمريرة أرسلها ديزير دو.

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة جواو نيفيز.

وفي الدقيقة 37 صنع ديمبيلي رابع الأهداف الذي سجله ديزير دو.

على الجانب الآخر سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 80 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 62 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي يملك مباراة ضد نانت.

أما ليل فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الخامس.

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