لويس إنريكي يوضح لماذا تأثر أداء لاعبيه أمام ليل بالتفكير في مواجهة ليفربول

الأحد، 02 مارس 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

اعترف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بأن أداء لاعبيه في الشوط الثاني أمام ليل تأثر بالتفكير في مواجهة ليفربول فضلا عن تقدمهم برباعية نظيفة.

وسحق باريس سان جيرمان ضيفه ليل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الشوط الأول أمام ليل كان الأفضل لنا هذا العام. لا يزال يتعين علي تحليله".

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وأضاف "من الإيجابي للغاية أن يكون لدينا فريق بهذه العقلية في الوقت الحالي. أعتقد أنه من الطبيعي أن تسترخي قليلاً عندما تلعب في الشوط الأول بهذا الأداء".

وتابع الإسباني "لقد كان الشوط الثاني أكثر تنافسية، ولكن هذا طبيعي لأن الجميع يفكر في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول".

وواصل "سنلعب ضد أفضل فريق في أوروبا. ليفربول هو الفريق الذي يمر بأفضل حالاته في أوروبا حاليا. كان من الممكن أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم "أعتقد أننا مستعدون لمواجهة ليفربول. ستكون مباراة صعبة على الفريقين، نحن بحاجة إلى الراحة قليلا ولكنني سعيد جدا بما حدث في مباراة ليل".

وسجل سان جيرمان أهدافه الأربعة ضد ليل في الشوط الأول، إذ تقدم فريق العاصمة الفرنسية بواسطة برادلي باركولا سريعا في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 22 أضاف ماركينيوس الهدف الثاني بعد تمريرة أرسلها ديزير دو.

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة جواو نيفيز.

وفي الدقيقة 37 صنع ديمبيلي رابع الأهداف الذي سجله ديزير دو.

على الجانب الآخر سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 80 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 62 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي يملك مباراة ضد نانت.

أما ليل فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الخامس.

باريس سان جيرمان ليفربول لويس إنريكي
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