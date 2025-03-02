الميرينجي لا يخسر معه.. كليمون توربين حكما لدربي مدريد في أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال إلى الحكم الفرنسي كليمون توربين.

وكان توربين حكما لمواجهة الذهاب في الملحق المؤهل لثمن النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد والتي انتهت لصالح الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدير توربين مباراته السادسة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لتوربين قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولفربول في موسم 2021/2022 والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدف دون رد ليتوج باللقب.

ولا يعرف ريال مدريد طعم الخسارة تحت إدارة توربين إذ سبق وأدار 8 مباريات فاز ريال مدريد في 7 منهم مقابل تعادل وحيد.

أما أتليتكو مدريد فسبق وأن لعب 6 مباريات بصافرة توربين حقق الفريق التعادل في 3 منها وانتصارين وخسارة واحدة.

ولا يعتبر توربين غريبا عن الجمهور المصري إذ سبق وأدار مواجهتين للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

إذ فاز الأهلي على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2022.

كما سبق وأدار خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي نفس النسخة.