مدرب الخليج: قرارات حكم مواجهة الخلود مضحكة

الأحد، 02 مارس 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

أبدى اليوناني دونيس المدير الفني لفريق الخليج استيائه من قرارات طاقم تحكيم مواجهة الخلود في الدوري السعودي.

وتعرض الخليج للخسارة أمام الخلود بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعلم أنني تعرضت للإيقاف في الفترة الماضية، لكن قرارات الحكم وحكم تقنية الفيديو مضحكة".

أخبار متعلقة:
شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخليج.. ومحمد شريف على الدكة محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية

وتابع "ركلة الجزاء التي احتسبت علينا غير صحيحة، ويد اللاعب كانت على الأرض".

وأضاف "أيضا الوقت بدل من الضائع كان قليلا جدا وهذا أمر مضحك".

واختتم دونيس تصريحاته "لأول مرة نخسر من فريق يأتي خلفنا في الترتيب، وأنا مسؤول عن فريقي وما يقدمه".

وتجمد رصيد الخليج عند 29 نقطة في المركز العاشر بينما رفع الخلود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان محمد شريف قد افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل الخلود بقيادة أليو ديانج هدفين من ركلتي جزاء.

وسجل محمد شريف ثالث أهدافه في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويلعب الخليج مباراته المقبلة أمام أهلي جدة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 24.

الدوري السعودي الخليج محمد شريف
نرشح لكم
الشرق الأوسط توضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة استقلال طهران عكاظ: النصر يحتج على مشاركة أحد لاعبي العروبة.. ويطالب بالـ3 نقاط جوزيه جوميز يكشف إصابة محترف الفتح بخلع في الكتف الرياضية: تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال طهران مدرب التعاون: أردنا نقطة أمام الفتح فحصلنا على ثلاث الرياضية: كانسيلو يغيب شهرا عن الهلال شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي مدرب أهلي جدة: هز شباك الهلال 3 مرات ليس اعتياديا
أخر الأخبار
الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور: لم اتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضد.. ولماذا الشائعات تخصني فقط 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(0) سوسيداد.. جووووول الرابع ساعة | الدوري الإسباني
مباشر تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر.. هدف التعادل ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – ثاني أيام العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام سوسيداد في فرصة الانقضاض على الصدارة 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول