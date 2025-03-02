مدرب الخليج: قرارات حكم مواجهة الخلود مضحكة

أبدى اليوناني دونيس المدير الفني لفريق الخليج استيائه من قرارات طاقم تحكيم مواجهة الخلود في الدوري السعودي.

وتعرض الخليج للخسارة أمام الخلود بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعلم أنني تعرضت للإيقاف في الفترة الماضية، لكن قرارات الحكم وحكم تقنية الفيديو مضحكة".

وتابع "ركلة الجزاء التي احتسبت علينا غير صحيحة، ويد اللاعب كانت على الأرض".

وأضاف "أيضا الوقت بدل من الضائع كان قليلا جدا وهذا أمر مضحك".

واختتم دونيس تصريحاته "لأول مرة نخسر من فريق يأتي خلفنا في الترتيب، وأنا مسؤول عن فريقي وما يقدمه".

وتجمد رصيد الخليج عند 29 نقطة في المركز العاشر بينما رفع الخلود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان محمد شريف قد افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل الخلود بقيادة أليو ديانج هدفين من ركلتي جزاء.

وسجل محمد شريف ثالث أهدافه في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويلعب الخليج مباراته المقبلة أمام أهلي جدة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 24.