الرياضية: تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال طهران

الأحد، 02 مارس 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

تأكد غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل النصر ضيفا على الفريق الإيراني يوم الإثنين المقبل، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقرر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر استثناء كريستيانو رونالدو من رحلة السفر إلى إيران لمواجهة استقلال طهران.

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وتطير البعثة إلى العاصمة الإيرانية، عصر الأحد بدون رونالدو الذي يغيب بسبب الإصابة.

وتعرض الجناح عبد الرحمن غريب لإصابة عضلية خلال تدريبات السبت، وفقا للتقرير.

وبذلك ينضم غريب إلى قائمة مصابي النصر التي تشمل كلا من الفرنسي إيميريك لابورت، وعلي لاجامي، قلبي الدفاع، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، وعبد الله الخيبري، لاعبي الوسط، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن.

وأصيب الخيبري في العضلة الأمامية، ولاجامي في السمانة، بينما يعاني الباقون من إصابات في العضلة الخلفية.

وخاض البرتغالي 30 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 بجميع المسابقات.

ويتصدر كريستيانو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفا.

وستكون تلك خامس مباراة يغيب فيها رونالدو عن النصر الموسم الجاري سواء للإصابة أو الحصول على راحة.

وسيلتقي النصر بعد عودته من إيران مع الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل,

ويحتل العالمي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

كريستيانو رونالدو النصر دوري أبطال آسيا للنخبة
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