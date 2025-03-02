مدرب التعاون: أردنا نقطة أمام الفتح فحصلنا على ثلاث

الأحد، 02 مارس 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

التعاون ضد الفتح - الدوري السعودي

كشف محمد العبدلي المدير الفني لفريق التعاون عن طموحه بالخروج بنقطة واحدة والتعادل أمام الفتح لكن الفريق نجح في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وتغلب التعاون على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال العبدلي في المؤتمر الصحفي: "تعمدنا التدوير بين اللاعبين بسبب مواجهة تراكتور الإيراني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2".

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وكشف "من مباراتي الاتفاق والفتح كنا نطمع في الحصول على نقطة من كل مباراة، لكن الله أكرمنا بالنقاط الثلاث".

وشدد العبدلي "ثقتي كاملة في كل اللاعبين، والكل يشارك بنفس الجودة ولا يوجد اختلاف بين اللاعب الأساسي والبديل".

واختتم العبدلي تصريحاته "كانت مباراة جميلة أمام الفتح وأحيي جماهيرهم فكل مدير فني يتمنى أن يكون لديه جمهور مثلهم".

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بعد تحقيق الفوز أمام الفتح.

أما الفتح فيأتي في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وتعرض الفتح للخسارة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية ساهمت في خروجه من منطقة الهبوط للدرجة الثانية.

التعاون الفتح الدوري السعودي
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