مواعيد مباريات الأحد 2 مارس 2025.. برشلونة ضد سوسيداد ومنتخب المحليين

الأحد، 02 مارس 2025 - 10:19

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

يشهد اليوم الأحد الموافق 2 من شهر مارس 2025، عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل فريق برايتون ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة ويقام اللقاء في الرابعة إلا ربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق فولام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد في الخامسة والربع مساء من أجل الانفراد بصدارة الترتيب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

يحل منتخب مصر للمحليين تحت قيادة وائل رياض ضيفا على منتخب جنوب إفريقيا للمحليين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة فريق الأخدود ضمن منافسات المسابقة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 1.

الدوري الفرنسي

يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على أولمبيك مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإسباني برشلونة ريال سوسيداد مصر للمحليين
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