يحلق وحيدا.. باريس سان جيرمان يسحق ليل برباعية
الأحد، 02 مارس 2025 - 01:04
كتب : FilGoal
سحق باريس سان جيرمان ضيفه ليل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.
تقدم فريق العاصمة الفرنسية بواسطة برادلي باركولا سريعا في الدقيقة السادسة.
وفي الدقيقة 22 أضاف ماركينيوس الهدف الثاني بعد تمريرة أرسلها ديزير دو.
وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة جواو نيفيز.
وفي الدقيقة 37 صنع ديمبيلي رابع الأهداف الذي سجله ديزير دو.
على الجانب الآخر سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 80 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.
الفوز رفع رصيد باريس إلى 62 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الثاني الذي يملك مباراة ضد نانت.
أما ليل فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الخامس.
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