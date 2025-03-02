بعد الهبوط.. كيما أسوان يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات

أصدر نادي كيما أسوان بيانا رسميا عقب هبوط الفريق للقسم الثالث.

واستنكرت إدارة النادي في البيان ما تم خلال المباريات الأخيرة، وما تناوله بعض لاعبي فرق مجموعة "الصعيد أ" من صدور تعليمات من بعض المديرين الفنيين داخل غرف الملابس باللعب لصالح بعض الفرق المنافسة على الهبوط.

ويطالب نادي كيما أسوان اتحاد الكرة بفتح تحقيق فى تلك المخالفات بما لدى النادي من أدلة على تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتساوى كيما أسوان مع شباب سوهاج ومكادي برصيد 18 نقطة، ولكنه هبط بالمواجهات المباشرة.

وانتصر كيما أسوان على الألومنيوم بهدف دون رد .

ولكن تعادل شبان قنا مع مكادي سلبيا تسبب بهبوط الفريق للقسم الثالث.