وائل رياض: جاهزون تماما لأداء مباراة قوية.. ونأمل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا

اختتم منتخب مصر للمحليين استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 للمحليين.

وستقام المباراة اليوم الأحد على ملعب "فري ستيت" في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الأخير تحت قيادة وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية، وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة.

وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وقال وائل رياض خلال المؤتمر الصحفي: "نحترم منتخب جنوب إفريقيا الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وستكون صعبة على الفريقين وقوية، كعادة مباريات البلدين على مستوى جميع الأعمار السنية".

وأضاف "رغم ضيق الوقت وإجهاد رحلة السفر، إلا أن لاعبي الفريق جاهزون تماما لأداء مباراة قوية، ويملكون الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة”، ولدينا أملا كبيرا في تحقيق الفوز".

ومن جانبه، قال محمود أبو السعود، حارس مرمى الفريق: "المباراة ستكون قوية، لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدي كل الظروف وتحقيق الفوز".

وأتم "نملك الطموح والرغبة في تحقيق الفوز، ولدينا هدفا واحدا هو الفوز قبل لقاء العودة في الإسماعيلية".

وتُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد المقبل.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات.