بعد غيابه أكثر من عام.. كاريوس "أفضل لاعب" يقود شالكة للفوز على مونستر

الأحد، 02 مارس 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

كاريوس

قاد لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول ونيوكاسل السابق وشالكة الحالي فريقه للفوز على منافسه بريسن مونستر.

لوريس كاريوس

النادي : شالكه

شالكه

وانتصر شالكة بهدف دون رد في المباراة التي جمعته بمونستر في الجولة 24 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألمانية.

كاريوس شارك في المباراة لأول مرة منذ 24 فبراير 2024 عندما لعب مع نيوكاسل ضد أرسنال وخسر فريقه 4-1 في الدوري الإنجليزي.

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وقال فان فوندرين مدربه عقب المباراة: "دائما من الصعب تغيير حارس المرمى، لكن كاريوس أظهر أنه يستطيع صنع الفارق، أنا سعيد من أجله".

بينما قال كاريوس لسكاي سبورت: "حاولت أن أعطي الأمان لفريقي وأمنع التسديدات من دخول مرماي، هذه وظيفتي، كنت سأشعر بالإحباط إذا لم أتصدى للتسديدات".

وعلى الجانب الآخر قال ساشا هيلدمان مدرب موسنتر: "ضربنا القائم والعارضة، لكن كاريوس كان أفضل لاعب في المباراة".

ويحتل شالكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي مونستر في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

لوريس كاريوس شالكة ليفربول نيوكاسل
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