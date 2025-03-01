الرياضية: كانسيلو يغيب شهرا عن الهلال

تلقى الهلال السعودي ضربة قوية بإصابة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو خلال مواجهة أهلي جدة.

وخسر الهلال أمس الجمعة أمام أهلي جدة بنتيجة 3-2 في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من الدوري.

وتعرض البرتغالي وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج من 3 لـ 6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وكشف التقرير أن كانسيلو صاحب الـ 30 عاما سيغيب عن مواجهتي باختاكور الأوزبكي ذهابا وإيابا في دوري أبطال آسيا وكذلك ضد الفيحاء والتعاون في الدوري السعودي.

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ومن المتوقع أن يعود كانسيلو لخوض المباريات يوم 4 أبريل المقبل عندما يلتقي الهلال مع النصر.

كانسيلو خاض الموسم الجاري 31 مباراة بقميص الهلال وسجل خلالها ثنائية وصنع 11 في جميع المسابقات.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.