الرياضية: كانسيلو يغيب شهرا عن الهلال

السبت، 01 مارس 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

تلقى الهلال السعودي ضربة قوية بإصابة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو خلال مواجهة أهلي جدة.

وخسر الهلال أمس الجمعة أمام أهلي جدة بنتيجة 3-2 في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من الدوري.

وتعرض البرتغالي وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج من 3 لـ 6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

أخبار متعلقة:
سبورت: كانسيلو يريد العودة إلى برشلونة بأي ثمن ولكن كانسيلو: انسجمت سريعا مع الهلال "من قمم الكوكب".. الهلال يتعاقد مع جواو كانسيلو الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال

وكشف التقرير أن كانسيلو صاحب الـ 30 عاما سيغيب عن مواجهتي باختاكور الأوزبكي ذهابا وإيابا في دوري أبطال آسيا وكذلك ضد الفيحاء والتعاون في الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يعود كانسيلو لخوض المباريات يوم 4 أبريل المقبل عندما يلتقي الهلال مع النصر.

كانسيلو خاض الموسم الجاري 31 مباراة بقميص الهلال وسجل خلالها ثنائية وصنع 11 في جميع المسابقات.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

كانسيلو الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي مدرب أهلي جدة: هز شباك الهلال 3 مرات ليس اعتياديا السومة بعد الفوز على النصر: رونالدو ملهمي منذ الصغر.. ولا أود مشاهدته حزينا مؤتمر جيسوس: هذه أول خسارة في ملعبنا.. ولا نمر بالوقت الأفضل ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال السومة سجل وصنع.. النصر يسقط في فخ الخسارة أمام العروبة انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(3) أهلي جدة.. هاتريك توني تشكيل كلاسيكو السعودية - ماركوس يقود الهلال.. وثلاثي في هجوم أهلي جدة
أخر الأخبار
يحلق وحيدا.. باريس سان جيرمان يسحق ليل برباعية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
"بعد أكبر عملية تصويت".. استمرار تقنية الفيديو في النرويج رغم الرفض من قبل 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الهبوط.. كيما أسوان يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات 53 دقيقة | منتخب مصر
وائل رياض: جاهزون تماما لأداء مباراة قوية.. ونأمل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
شكرا إيسكو.. أتلتيكو مدريد ينقض على الصدارة مؤقتا بالفوز على بلباو ساعة | الدوري الإسباني
أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب بالاس: ماتيتا يعاني من إصابة خطيرة في الأذن.. ونأمل عودته بعد شهر ساعة | الدوري الإنجليزي
"تحامل على إصابته وهذه الأمور تحدث".. مدرب وولفرهامبتون يبرر طرد كونيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول