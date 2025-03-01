تقرير سعودي: غياب رونالدو ولاجامي عن مواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

يغيب كريستيانو رونالدو وعلي لاجامي ثنائي النصر عن مواجهة الفريق المرتقبة في دوري أبطال آسيا النخبة ضد استقلال طهران الإيراني.

ويستعد النصر لمواجهة بطل إيران في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا النخبة يوم الإثنين المقبل.

ويأتي غياب الثنائي بسبب الإصابة حسبما كشفت صحيفة "اليوم" السعودية.

وتعرض النصر لخسارة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي أمام العروبة أمس الجمعة.

وخاض البرتغالي 30 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 بجميع المسابقات.

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ويتصدر البرتغالي ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفا.

وستكون تلك خامس مباراة يغيب فيها رونالدو عن النصر الموسم الجاري سواء للإصابة أو الحصول على راحة.

وسيلتقي النصر بعد عودته من إيران مع الشباب في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل,

ويحتل العالمي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.