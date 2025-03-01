شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي

سجل محمد شريف هدفا لصالح الخليج لكن الخلود بقيادة أليو ديانج انتصر في النهاية بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي.

ويواصل الخليج سلسلة نتائجه السلبية إذ لم يفز في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

بينما استفاق الخلود من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ضد الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1.

ورفع الخلود رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11 وقلص الفارق مع الخليج الذي يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وتقدم محمد شريف بالهدف الأول مستفيدا من خطأ الحارس في الدقيقة 8.

video:1

وقلب الخلود الطاولة بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 16 و42 عن طريق جاكسون موليكا وميزاني ماوليدا.

ولأول مرة يخوض محمد شريف مباراة كاملة منذ بداية الموسم الجاري، إذ خاض من قبل مباراتين كأساسي لكن تم استبداله قبل النهاية.

ورفع شريف رصيده لـ 3 أهداف في 13 مباراة بقميص الخليج هذا الموسم في الدوري السعودي، علما بإنه غاب عن 10 مباريات بسبب الإصابة.