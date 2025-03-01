شريف سجل وديانج انتصر.. الخلود يتفوق على الخليج في الدوري السعودي
السبت، 01 مارس 2025 - 23:24
كتب : FilGoal
سجل محمد شريف هدفا لصالح الخليج لكن الخلود بقيادة أليو ديانج انتصر في النهاية بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
ويواصل الخليج سلسلة نتائجه السلبية إذ لم يفز في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.
بينما استفاق الخلود من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ضد الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1.
ورفع الخلود رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11 وقلص الفارق مع الخليج الذي يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة.
وتقدم محمد شريف بالهدف الأول مستفيدا من خطأ الحارس في الدقيقة 8.
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هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) March 1, 2025
محمد شريف يسجل أول الأهداف للخليج ⚽️🔥
الخلود 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الخلود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/u2uMrpkOlE
وقلب الخلود الطاولة بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 16 و42 عن طريق جاكسون موليكا وميزاني ماوليدا.
ولأول مرة يخوض محمد شريف مباراة كاملة منذ بداية الموسم الجاري، إذ خاض من قبل مباراتين كأساسي لكن تم استبداله قبل النهاية.
ورفع شريف رصيده لـ 3 أهداف في 13 مباراة بقميص الخليج هذا الموسم في الدوري السعودي، علما بإنه غاب عن 10 مباريات بسبب الإصابة.
الخلود يقلبها على الخليج بثنائية✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي #الخلود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/7SAhNtQ6Yx— SSC (@ssc_sports) March 1, 2025