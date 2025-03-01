أنشيلوتي: لن نفوز في دوري الأبطال بالمستوى الحالي.. ولهذا السبب استبدلت مبابي

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد فريقه بشدة بعد الهزيمة من ريال بيتيس.

وتغلب ريال بيتيس على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه هزيمة قاسية وعلينا أن نرد، لكن إذا لعبنا بهذه الطريقة يوم الثلاثاء فلن نفوز".

وأضاف "استبدال مبابي جاء بسبب آلام أسنانه ولم يتدرب كثيرا ولم يكن في أفضل مستواه، بينما إندريك يمر بفترة جيدة".

وأكمل "البداية كانت جيدة لنا، لكن لم نلتزم جيدا وفقدنا السيطرة على المباراة، ريال بيتيس لعب أفضل واستحق الفوز".

وواصل "خسرنا الدوري؟ الخسارة تكون قاسية في هذا الوقت من الموسم، فقدنا الكرة 27 مرة في الشوط الأول، ثم عاد بيتيس إلى المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن نستفيق في المباراة المقبلة، كنا منظمين ومتماسكين أكثر في الفترة الماضية، لكن لم نتمتع بذلك ضد بيتيس".

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 38 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي سيلعب غدا ضد ريال سوسييداد، ونقطة عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي يلعب الليلة ضد أتلتيك بلباو.