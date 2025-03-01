إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد

قدم إيسكو لاعب ريال بيتيس اعتذاره لجماهير ريال مدريد عقب التسجيل في مرمى فريقه السابق.

وتغلب ريال بيتيس على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة ماركا: "أعتذر لجميع جماهير ريال مدريد عن احتفالي بعد التسجيل".

وأتم "أنا ممتن جدا لريال مدريد وسيظل في قلبي".

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 38 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي سيلعب غدا ضد ريال سوسييداد، ونقطة عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي يلعب الليلة ضد أتلتيك بلباو.

وحقق إيسكو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب الدوري ثلاث مرات بينما حقق لقبا وحيدا في كأس الملك وثلاثة كؤوس سوبر إسبانية ومثلهم للسوبر الأوروبي وأربعة ألقاب كأس عالم للأندية.