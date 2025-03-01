ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي

اكتسح باير ليفركوزن منافسه أينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأحرز نيثان تيلا وموردي موكييلي وباتريك تشيك وأليكس جارسيا أهداف ليفركوزن.

بينما سجل هوجو إكيتيكي هدف فرانكفورت الوحيد.

وللمباراة الثاني على التوالي يفوز ليفركوزن بعد الانتصار على كييل في الجولة 23 بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 53 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني وزاد الفارق مع فرانكفورت.

وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 42 في المركز الثالث خلف ليفركوزن.

سان باولي × بوروسيا دورتموند

وعلى الجانب الآخر، حقق دورتموند الانتصار على خصمه سان باولي بهدفين دون رد.

وأحرز سيرهو جيراسي وكريم أدييمي ثنائية دورتموند.

ويستمر دورتموند تحت قيادة نيكو كوفاتش في الفوز للمباراة الثانية تواليا.

وكان دورتموند قد فاز على يونيون برلين في الجولة الماضية 6-0.

ومن المقرر أن يواجه دورتموند منافسه ليل في اللقاء المقبل يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد دورتموند للنقطة 35 في المركز العاشر، بينما تجمد نقاط سان باولي عند النقطة 21 في المركز الـ16.