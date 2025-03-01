ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي

السبت، 01 مارس 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

أليكس جارسيا - باير ليفركوزن

اكتسح باير ليفركوزن منافسه أينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأحرز نيثان تيلا وموردي موكييلي وباتريك تشيك وأليكس جارسيا أهداف ليفركوزن.

بينما سجل هوجو إكيتيكي هدف فرانكفورت الوحيد.

أخبار متعلقة:
يبقى الوضع كما هو عليه.. ليفركوزن يتعادل سلبيا مع بايرن ميونيخ أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا سكاي: بونيفاس خارج قائمة ليفركوزن لمباراة دوري الأبطال حتى لا يفشل انتقاله للنصر سكاي: فيكتور بونيفاس يغيب عن تدريب ليفركوزن بسبب مفاوضاته مع النصر

وللمباراة الثاني على التوالي يفوز ليفركوزن بعد الانتصار على كييل في الجولة 23 بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 53 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني وزاد الفارق مع فرانكفورت.

وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 42 في المركز الثالث خلف ليفركوزن.

سان باولي × بوروسيا دورتموند

وعلى الجانب الآخر، حقق دورتموند الانتصار على خصمه سان باولي بهدفين دون رد.

وأحرز سيرهو جيراسي وكريم أدييمي ثنائية دورتموند.

ويستمر دورتموند تحت قيادة نيكو كوفاتش في الفوز للمباراة الثانية تواليا.

وكان دورتموند قد فاز على يونيون برلين في الجولة الماضية 6-0.

ومن المقرر أن يواجه دورتموند منافسه ليل في اللقاء المقبل يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد دورتموند للنقطة 35 في المركز العاشر، بينما تجمد نقاط سان باولي عند النقطة 21 في المركز الـ16.

باير ليفركوزن الدوري الألماني سان باولي بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960 سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش "خسارته لا تعوض".. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد صراع ضد السرطان بعد هدف كونيا وطرده.. بورنموث إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بالفوز على وولفرهامبتون نابولي يخطف تعادلا قاتلا ويحرم إنتر من الابتعاد بالصدارة
أخر الأخبار
جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا لمواجهة الأهلي وديا في العراق 27 دقيقة | الدوري المصري
ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960 59 دقيقة | المحترفون
سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
"خسارته لا تعوض".. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد صراع ضد السرطان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول