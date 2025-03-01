في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960

السبت، 01 مارس 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

هدف أحمد حسن كوكا ضد لانس

قاد أحمد حسن "كوكا" فريقه لو هافر لتحقيق فوزا مثيرا على لانس خارج أرضه بنتيجة 4-3 في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة العديد من التقلبات في النتيجة حتى حسم كوكا كل شيء بقدمه من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة.

الفوز رفع رصيد لو هافر لـ 20 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مراكز الأمان.

فيما تكبد لانس رابع خسارة له على التوالي محليا وتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم لانس بثنائية في أول 19 دقيقة عن طريق نيل العيناوي من ركلة جزاء، وروبن أجيلار.

وسرعان ما أدرك لو هافر التعادل عن طريق عيسى سوماري وأندري أيوا بهدفين في الدقيقة 28 و33.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للانس لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

استعاد لانس زمام المباردة بهدف في الدقيقة 48 عن طريق فلوريان سوتوكا، وأدرك كاسيمير التعادل في الدقيقة 62.

تحصل كوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 90 تحصل لو هافر على ركلة جزاء بقرار من تقنية الفيديو.

وانبرى كوكا لركلة الجزاء وأودعها في الشباك معلنا فوز فريقه وحصد 3 نقاط ثمينة للغاية.

ويعد ذلك ثاني أهداف كوكا بقميص الفريق بعدما سجل من قبل في شباك ليل وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1.

ووصل كوكا للهدف رقم 130 في مسيرته الاحترافية في أوروبا خلال 398 مباراة.

ولأول مرة يخرج لوهافر من مراكز الهبوط المباشر (المركزين الـ 17 و18) منذ الجولة 13.

ولأول مرة يسجل لوهافر 4 أهداف في مباراة خارج أرضه بالدوري الفرنسي منذ أغسطس 1960.

لو هافر لانس أحمد حسن كوكا الدوري الفرنسي
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