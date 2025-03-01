"خسارته لا تعوض".. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد صراع ضد السرطان
السبت، 01 مارس 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي غرناطة وفاة لاعبه السابق نيكو هيدالجو بعد صراع ضد مرض السرطان عن عمر 32 عاما.
ولعب الإسباني من قبل مع يوفنتوس.
ومثل هيدالجو أندية غرناطة وراسينج سانتاندير ويوفنتوس وقادش وإشتريمادورا.
ووصف نادي راسينج وفاة هيدالجو بالخسارة التي لا تعوض.
وعلى الجانب الآخر، وصفه غرناطة بأنه لاعب كرة قدم ممتاز وشخص عظيم.
وانضم هيدالجو إلى يوفنتوس في صيف 2014 قادما من غرناطة مقابل 1.9 مليون يورو وأعير مباشرة إلى ناديه الإسباني.
ثم تمت إعارته إلى قادش قبل أن ينتقل له بشكل دائم، ثم أعير إلى راسينج ومنه إلى إشتريمادورا.
واعتزل هيدالجو في يناير 2022 بسبب مرضه بسرطان الرئة.
وانتهت رحلة محاربة هيدالجو مع السرطان اليوم ويتم إعلان وفاته.
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