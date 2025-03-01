نابولي يخطف تعادلا قاتلا ويحرم إنتر من الابتعاد بالصدارة

خطف نابولي تعادلا قاتلا من منافسه إنتر وانتهت المباراة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو لصالح إنتر، بينما أحرز فيليب بيلينج للنابولي.

وأحرز إنتر من ركلة حرة مباشرة للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر 2022 ضد بولونيا، وكان ديماركو أيضا من سجل.

وعلى الجانب الآخر، أصبح بيلينج ثاني دنماركي يسجل لنابولي في الدوري الإيطالي بعد هارالاد نييلسن موسم 1968-1969 إذ سجل ضد بولونيا وكالياري.

ويعتبر يوفنتوس أكبر المستفيدين من هذا التعادل إذ سيواجه خصمه هيلاس فيرونا يوم الاثنين المقبل في الجولة ذاتها.

وفي حال تمكن يوفنتوس من الفوز سيصل للنقطة 52 ويقلص الفارق مع ثلاثي المقدمة، خاصة بعد تعادل أتالانتا أيضا ضد فينيسيا.

وافتتح ديماركو النتيجة في الدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل بيلينج في الدقيقة 87 بعد تسديدة من داخل الـ6 ياردات تصدى لها جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر ثم ارتدت لبيلينج وسجلها.

وبهذا التعادل ظل إنتر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة.

بينما وصل نابولي للنقطة 57 في وصافة الترتيب.

video:1