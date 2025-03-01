مصيدة فليك في الصدارة.. فارق مهول لـ برشلونة على قمة التسلل

السبت، 01 مارس 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

هانز فليك

تواصل مصيدة تسلل هانزي فليك مع برشلونة في الإتيان بنتائجها حتى الآن.

وصار برشلونة أكثر فريق يوقع خصومه في التسلل في الدوريات الخمس الكبرى بعد نهاية شهر فبراير، وقبل 3 أشهر من نهاية الموسم الأوروبي.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 140 مرة.

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في المركز الثاني يأتي بارما من الدوري الإيطالي بـ 88 تسللا.

الثالث والرابع من الدوري الإنجليزي، وهما برايتون برصيد 75 حالة تسلل، وأستون فيلا بـ 73.

أما الخامس فهو إسباني أيضا، وهو أوساسونا برصيد 72 تسللا.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

كما أنهى الفريق الكتالوني المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا في المركز الثاني، ليتأهل لملاقاة بنفيكا في دور الـ 16.

برشلونة الدوري الإسباني
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